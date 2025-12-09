D-topia è un'avventura puzzle su massimizzare la felicità

HQ

L'anno prossimo, uno dei pochi giochi che saranno pubblicati da Annapurna Interactive sarà la deliziosa e affascinante avventura puzzle chiamata D-topia. Sviluppato da Marumittu Games, questo è un titolo che ruota attorno a un Facilitator gestito dal giocatore, il cui unico scopo è risolvere enigmi per mantenere e massimizzare la vita felice che è stata curata da un'intelligenza artificiale.

Arrivando alla maggior parte delle piattaforme, che siano PC, PS5, Xbox Series e Switch 1 e 2, D-topia sono appena apparsi al Wholesome Snack Showcase, dove abbiamo avuto un altro assaggio e esempio del gioco, che promette di mettere in evidenza i "vari divertenti enigmi logici che i giocatori possono sperimentare mentre fungono da facilitatori di D-topia."

Con il lancio previsto per il prossimo anno, aspettatevi di vedere presto altri contenuti dal gioco e, per il resto, date un'occhiata a D-topia qui sotto.