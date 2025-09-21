Da corridore a soldato: questo atleta keniota è stato ingannato da un agente sportivo e costretto a combattere per la Russia

HQ

Con le lacrime che gli rigano il viso, Evans Kibet, un corridore di lunga distanza di 36 anni, implora per la sua vita in un video pubblicato dalla 57a brigata di fanteria motorizzata separata dell'Ucraina.

Indossando una maglietta sportiva sotto la bandiera della brigata, alza le mani e implora: "Sono keniota. Non spararmi". Un tempo atleta della città di Iten, in Kenya, racconta di essere stato ingannato da un agente sportivo che gli ha promesso la possibilità di gareggiare in Russia.

Invece, gli è stato confiscato il passaporto ed è stato costretto a firmare documenti che non riusciva a leggere. Quei documenti, sostiene, erano il suo biglietto d'ingresso nell'esercito di Vladimir Putin. Quello che seguì fu un ultimatum agghiacciante: "Mi è stato detto: 'O vai a combattere o ti uccideremo'. "

Kibet insiste di non aver mai combattuto una sola battaglia. Dopo una settimana di addestramento di base, armato di un fucile automatico che sapeva a malapena usare, dice di aver fatto una fuga rocambolesca, abbandonando l'arma e vagando per giorni in una foresta ucraina fino a quando non si è imbattuto in soldati.

Terrorizzato, ha gridato le sue parole ormai virali: "Sono un keniota, per favore non spararmi". Ma il suo destino è tutt'altro che certo. Tornato a casa in Kenya, la sua famiglia guarda il filmato scioccata. "Sono così traumatizzata. Non ho dormito la notte", ha detto ai giornalisti sua cugina Edith Chesoi.

Suo fratello minore lo definisce "un uomo umile, un corridore, un pilastro della famiglia", mentre Ukraine afferma che il suo caso rivela come la Russia depreda gli stranieri vulnerabili delle nazioni più povere, attirandoli con lavori e sogni, per poi spingerli sul campo di battaglia.

Molti non sopravvivono mai abbastanza a lungo per raccontare la loro storia. Per Evans Kibet, il 36enne fondista che un tempo sognava di vincere maratone all'estero, l'unica gara ora è per la sua vita. La sua famiglia sta implorando il governo del Kenya di intervenire prima che sia perso per sempre.