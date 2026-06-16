Da Final Fantasy Brave Exvius a Resonance: I piani per creare un capitolo HD-2D della serie sono in programma da 6-7 anni

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Il recente Nintendo Direct ci ha portato una serie di sorprese, e forse perché alcune erano della portata di Kingdom Hearts IV, o l'annuncio di un remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, altri titoli in uscita quest'anno sono passati senza creare tanto scalpore. Final Fantasy Resonance è forse uno di questi.

Resonance segna anche un ritorno alle radici classiche della serie, come hanno spiegato il produttore Keisuke Nakashima e il regista Hiroto Furuya in un'intervista con IGN. Tuttavia, non è una storia del tutto originale, poiché attinge molto a elementi visti in Final Fantasy Brave Exvius, un JRPG a turni rilasciato esclusivamente per dispositivi mobili. Sebbene il gioco risalga al 2015, con l'ascesa della Nintendo Switch, il progetto Resonance ha iniziato a prendere forma intorno al 2019.

"Ai tempi di Brave Exvius, ricevevamo anche molti feedback dalla nostra community di giocatori che diceva che vorrebbero poter godersi questo gioco su console. Fu proprio questo che inizialmente diede origine all'idea di un adattamento per console. Non possiamo rivelare il tempismo esatto di sviluppo. Tuttavia, lo sviluppo stesso fu molto più breve. Era più che altro il momento in cui l'idea è emersa, quando eravamo solo io e un piccolo team a lavorare sul concetto e sulla pianificazione."

Parlano anche dell'influenza dei titoli che, come giocatori, apprezzavano e che hanno lasciato un'impressione duratura su di loro ancora oggi, e di come questo influenzi il modo in cui creano i giochi. Nakashima ha detto: "Il mio primo Final Fantasy è stato Final Fantasy V, e ho sentito che ci fosse spazio per esplorare quell'esperienza classica di Final Fantasy in cui non servono molti riflessi. Ad esempio, alcune delle caratteristiche che evocano quella classica esperienza di Final Fantasy, come i dirigibili capaci di viaggiare attraverso il mondo e esplorare i vari contenuti sparsi in quel mondo, ti immergono davvero in quell'aspetto dell'esplorazione. Quindi, personalmente, volevo anche tornare indietro e rivivere il divertimento classico dei giochi Final Fantasy di quell'epoca."

Infine, Furuya fa riferimento alla recente rinascita del genere JRPG, alimentata dai successi recenti sia in Giappone che all'estero, e attribuisce questo a una nuova generazione di creatori cresciuti con queste meccaniche e ora in grado di contribuire alla loro evoluzione.

"Sento che molti di noi creatori cresciuti giocando a turni ora creiamo i propri videogiochi. (...) Sembra che ci sia un movimento generale verso la rivisitazione e forse la rivalutazione o la riconsiderazione di alcune delle esperienze che abbiamo vissuto personalmente da giovani."