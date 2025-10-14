Da Red Gobbo fa il suo ritorno nella mini natalizia commemorativa di Warhammer

HQ

Un altro anno negli ultimi mesi, un'altra miniatura commemorativa rivelata da Games Workshop con l'unico e solo Da Red Gobbo. Un pilastro dei mini natalizi degli ultimi anni, Da Red Gobbo potrebbe non riempire i tuoi nemici di paura sul tavolo, ma per i collezionisti è un allegro goblin che ama fare regali tanto quanto gli piace spaccare teschi.

Come rivelato sul sito web della Warhammer Community, Da Red Gobbo quest'anno è racchiuso all'interno di un piccolo amico sotto forma del suo uomo di latta. Potrebbe sembrare uno schiaccianoci, ma è molto più letale di quanto il balletto possa far credere, poiché non si fermerà davanti a nulla per assicurarsi che tutti i doni di Da Red Gobbo raggiungano i bravi ragazzi e nobz.

Accanto al mini, che potrete acquistare entro la fine dell'anno, c'è anche una nuova novella con protagonista Da Red Gobbo, che ha come protagonista uno sfortunato ma coraggioso grot di nome Bodgit che si ritrova nelle viscere di un relitto spaziale, dove le sue probabilità di sopravvivenza potrebbero anche essere pari a 0.

Annuncio pubblicitario: