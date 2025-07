Da un ufficio segreto all'università all'aiuto di Square Enix: BetaDwarf fa un salto da gigante con nuovi investimenti

Ieri, abbiamo riportato di come la danese BetaDwarf abbia ottenuto un importante investimento da Square Enix. L'investimento aiuterà a promuovere e finanziare l'uscita dell'attualeVaultbreakers progetto dello studio, un gioco di ruolo d'azione dall'alto verso il basso che può essere giocato da soli o con gli amici.

Quando è stata annunciata la notizia, abbiamo fatto due chiacchiere con il CEO di BetaDwarf, Steffen Kabbelgaard, che era naturalmente felice della nuova collaborazione. Non solo in termini di aumento della forza finanziaria, ma anche in termini di conoscenza che Square Enix può apportare.

"Offre alcune opportunità in termini di avere più soldi. Ma aiutano anche con consigli e idee su come lavorare con i possessori di console, entrare nel mercato giapponese e cose del genere, in cui sono specializzati", ha detto Kabbelgaard.

Nascondino all'università

L'investimento di Square Enix è per molti versi il culmine di un viaggio iniziato in modo piuttosto umile. Naturalmente, non c'è nulla di anormale in questo. Sì, è quasi un cliché che le aziende informatiche e gli sviluppatori di giochi inizino nel seminterrato dei genitori o nella caffetteria del quartiere. Ma il primo "ufficio" di BetaDwarf è un po' speciale.

Quando lo studio è stato fondato nel 2010, gli sviluppatori in erba avevano bisogno di un ufficio. Quando alcuni di loro avevano appena terminato la laurea, la soluzione era ovvia.

"Abbiamo trovato un'aula che non veniva realmente utilizzata. Abbiamo cercato di trasferirci lì per una settimana per vedere se qualcuno sarebbe venuto a buttarci fuori. Non l'hanno fatto. Dopodiché, è successo un po' in fretta che qualcuno ha perso il suo appartamento e invece di trovarne uno nuovo, si è trasferito lì. Poi molti di noi lo hanno fatto per risparmiare sull'affitto. Abbiamo finito per vivere lì per 9-10 mesi", dice Steffen Kabbelgaard, che ha co-fondato lo sviluppatore.

La loro fase di sviluppo iniziale è stata quindi una sorta di gioco stealth involontario, in cui si trattava di non sporgere troppo nel campus dell'Università di Aalborg a Ballerup. Quando un docente si è reso conto che una stanza era piena di mobili e computer, ha dovuto trasferirsi, ma l'idea di vivere sul posto di lavoro è rimasta. BetaDwarf si è trasferito in una casa condivisa a Karlslunde prima di tornare a Copenaghen. Ora in un vero ufficio, hanno rilasciato il loro gioco di debutto Forced - un gioco di ruolo d'azione con visuale dall'alto verso il basso che ha ricevuto molte recensioni positive e ha fatto guadagnare allo studio un premio.

Immagini dall'ufficio segreto dell'università. // Steffen Kabbelgaard

Le sfide del gioco online

L'attuale progetto dello studio Vaultbreakers è per molti versi un ritorno alle sue radici, poiché dopo una deviazione verso il più strategico Minion Masters (che combinava tower defense e giochi di carte), ha ancora una volta intrapreso un gioco di ruolo d'azione. Tuttavia, questo non significa che il gioco sia stato facile da sviluppare, spiega Steffen Kabbelgaard.

"Non abbiamo mai realizzato un gioco d'azione competitivo prima d'ora, né un grande gioco d'avventura come questo. Ci sono probabilmente più di 50 ore di campagna, puoi giocare in cooperativa o da solo, sia su server competitivi dove puoi incontrare altri giocatori che su server dove non puoi incontrare altri giocatori. La cosa unica che vogliamo portare è questa sensazione di giocare su un server WoW intenso dove puoi incontrare costantemente altri giocatori che possono aiutarti o attaccarti".

Gli elementi più tecnici di un gioco online sono stati particolarmente difficili da realizzare, afferma il fondatore dello studio.

"C'è un sacco di infrastruttura online quando si fanno giochi PvP. È molto più difficile di quando si fa multiplayer co-op. Deve essere ancora più solido, quindi ci è voluto molto tempo. Allo stesso tempo, devi dedicare del tempo a creare sistemi anticheat e dobbiamo installare server in molti luoghi in tutto il mondo poiché devono essere più reattivi di Minion Masters".

Niente Web3, ma tanti feedback

Con giochi come il MMORPG di successo Final Fantasy XIV, Square Enix ha dimostrato di poter creare grandi giochi online e, se non altro, fallimenti come Babylon's Fall hanno dato loro conoscenze utili su cosa NON fare. Il gigante giapponese dei giochi sarà quindi in grado di condividere molte esperienze utili con BetaDwarf e, come parte dell'investimento, Hide Uehara di Square Enix Holdings è entrato a far parte del consiglio di amministrazione della società.

Uehara è anche membro del consiglio di amministrazione della Blockchain Game Alliance e, in qualità di ex direttore dello sviluppo aziendale di Square Enix, ha co-investito in società Web3 che utilizzano criptovalute e NFT. Tuttavia, Steffen Kabbelgaard ci assicura che questo non è qualcosa di cui dovremmo temere che diventi parte di Vaultbreakers.

"No, non è qualcosa che sta arrivando alle nostre partite. È stato solo nell'interesse di Sqaure Enix tenere d'occhio anche questo. Ma non ha nulla a che fare con noi".

Invece, Square Enix contribuirà con preziose conoscenze e, secondo Steffen Kabbelgaard, più di 20 persone del loro team editoriale si sono già cimentate in Vaultbreakers.

Tuttavia, il feedback più importante proviene dai giocatori stessi. Nell'ultima settimana, BetaDwarf ha organizzato un ampio playtest, che ha fornito importanti spunti di riflessione.

"Abbiamo già avuto oltre 30.000 giocatori e ci hanno dato molti feedback utili, soprattutto in relazione al livello di difficoltà. Molte persone pensano che sia un po' troppo difficile giocare da soli. Hanno perso un modo per imparare il gioco in cui non si gioca in modo competitivo, il che è in realtà molto appropriato, perché arriverà nel nostro prossimo aggiornamento".

aultbreakers non ha ancora una finestra di lancio, ma puoi seguire lo sviluppo del gioco sulla sua pagina Steam.