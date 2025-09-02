Daemon X Machina: Titanic Scion

Il valzer frenetico di demoni e macchine è uno spettacolo strano, che affascina e fa infuriare in egual misura. È come un numero improvvisaDancing with the Stars to, pieno di acrobazie sbalorditive ma anche di spazzate via così spettacolari che devi chiederti se questo fosse davvero pronto per il palco. I creatori hanno sicuramente esperienza, dal momento che Titanic Scion non è il primo Daemon x Machina gioco.

Sei anni fa, il mech-brawler di debutto della serie è inciampato soprattutto nella sua esecuzione tecnica. Sarebbe difficile trovare una robo-war più goffa, ma la colpa è stata spostata sul partner di ballo: il minuscolo Switch probabilmente non era la scelta migliore per l'azione vorticosa. Bene, il sequel funziona su hardware più recente, anche se a seconda del ritardo, le tue scazzottate verranno consegnate istantaneamente o in tre giorni lavorativi. Che bello vedere rispettate le tradizioni!

Altrimenti, la storia non ha molta importanza, dal momento che Titanic Scion mira a un pubblico più ampio rispetto al suo predecessore. Anche se l'originale alla fine ottenne una versione Steam, era principalmente conosciuto come un titolo Switch. Ora, le versioni per tutte le piattaforme attuali stanno uscendo contemporaneamente. Per molti, questo sarà probabilmente (indipendentemente dallo status di sequel) il primo invito alla fase condivisa di demoni e mech. Il gioco prende l'iniziativa e guida i giocatori per mano attraverso la storia e le fasi di gioco più importanti. I nuovi arrivati non inciamperanno.

Entrare è facile, ma la mech-rumba non è per tutti. In realtà, chiamarli "mech" è fuorviante, dal momento che i colossali robot appartenevano al primo gioco. Per qualche motivo questa volta gli sviluppatori si sono dati da fare Iron Man: ora sono i barattoli di latta a misura d'uomo a duellare. Tutto sembra comicamente piccolo, come essere spinti di nuovo nel corpo di un bambino tra adulti torreggianti e ondeggianti. Per fortuna, le tute in metallo possono essere personalizzate all'infinito in una forma pronta per le feste, senza frenare l'espressione di sé.

Sfortunatamente, il gioco fa tutto il possibile per impedirti di ottenere le parti esatte di cui hai bisogno per realizzare quella visione. Da un nemico sconfitto puoi scegliere solo ONE pezzo di bottino, indipendentemente da ciò che è disponibile. E sì, questo vale anche per i combattimenti contro i boss. Se ti viene offerto sia un progetto per nuove armi che materiale di fabbricazione raro, devi scegliere. In genere, i progetti sono cattivi in quanto richiedono quegli stessi materiali unici che ottieni solo da quel boss esatto. In pratica, il sistema ti costringe a rigiocare contenuti già cancellati, limitando paradossalmente l'espressione di te stesso in un gioco che dovrebbe incoraggiarla.

La storia non va meglio, anche se i minuti iniziali promettono grandezza. All'inizio, ti viene dato un fantastico creatore di personaggi pieno di deliziose sorprese. Il tuo protagonista personalizzato si piega a qualsiasi stampo tu voglia: gli eroi possono essere bassi o alti, giovani o vecchi, esagerati in stile cartone animato o sottilmente radicati. Puoi segnare il tuo personaggio con le cicatrici di un tragico passato o semplicemente schiaffeggiare il naso di un clown proprio nel mezzo del suo viso serio. Nonostante le innumerevoli opzioni, il protagonista rimane un estraneo perché la storia non si piega. Nel peggiore dei casi, le conversazioni ti offrono quattro scelte di dialogo che portano tutte allo stesso risultato. La personalità del tuo personaggio è bloccata per sempre come il soldato meditabondo che vuole salvare la sua migliore amica dall'introduzione. Certo, i personaggi presumibilmente hanno una storia - buon per loro - ma personalmente ho conosciuto quel presunto migliore amico per forse dieci minuti al massimo. Titanic Scion si aspetta seriamente che i giocatori piangano per le cose solo perché sono presentate come "Importanti" con la I maiuscola.

Ma siamo onesti: nessuno gioca a picchiaduro robotico per chiacchiere inutili, quindi per fortuna il combattimento è all'altezza, almeno in parte. Quando due combattenti di dimensioni umane si picchiano a vicenda, i difetti svaniscono. C'è molta velocità mentre laser e missili si scontrano in un'infinita armonia di contrattacchi. A volte, è anche romanticamente bello, come un moderno ballo nuziale.

C'è anche da armeggiare oltre alle armi: scudi, massa, consumo di carburante, c'è varietà, anche se ogni build è solo un'altra variante Iron Man. La mia build personalizzata era un piccolo e fragile turbo-bug, che cadeva in un paio di colpi, brandendo una spada laser in una mano e lanciando un'enorme mazza di ferro che si avvolgeva all'indietro come un boomerang nell'altra. L'assurda traiettoria che sfida la fisica deriva da "mutazioni genetiche", che sono aggiornamenti applicati all'eroe all'interno della tuta di metallo.

Come idea accurata, un'eccessiva mutazione causa complicazioni, con ogni nuovo tumore che trasforma lentamente il tuo personaggio faticosamente realizzato in una forma più demoniaca. È la scusa perfetta per riflettere su dove finisce l'umanità, poiché la melma organica e le parti meccaniche seppelliscono ogni traccia di ciò che sembra umano. Purtroppo, questo porta ovviamente agli inevitabili monologhi che si sforzano troppo di essere filosofici sull'umanità. Se hai mai guardato un anime di fantascienza, non aspettarti sorprese.

Ciò che sorprende è quanto male il combattimento del gioco regga quando si affrontano nemici più grandi di quelli di dimensioni umane. La telecamera non ha idea di cosa dovrebbe mostrare, specialmente in mischia, dove trovare un'angolazione o una distanza utilizzabile è un incubo. L'immersione ne risente di più: il tuo eroe può letteralmente rimanere bloccato all'interno del modello sovradimensionato del nemico. A volte, le creature giganti sono persino troppo grandi per se stesse. Il mio preferito in assoluto? Un robot gigantesco che mi ha sparato dritto nella tomba sparando sia attraverso il busto che le gambe senza battere ciglio.

Daemon X Machina: Titanic Scion intrattiene quando funziona. Il vero divertimento arriva quando si preme l'interruttore online. La modalità cooperativa a tre giocatori ti getta tutti nelle fauci della morte con chiappe d'acciaio lucide, confrontando build di aspiranti mech che sono brillantemente intelligenti o ridicolmente stupide. Sfortunatamente, si accumulano troppi problemi, quindi tratto il gioco nello stesso modo in cui mi insegna a trattare le armature e i potenziamenti: passerò a un partner di ballo migliore non appena ne arriverà uno.