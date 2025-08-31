Dafne Keen affronta la questione se apparirà come X-23 in Avengers: Doomsday

HQ

Quando Deadpool & Wolverine è uscito nei cinema l'anno scorso, in realtà è servito come una sorta di seconda possibilità per molti personaggi che fino a questo punto non sono riusciti a entrare nel Marvel Cinematic Universe. Uno di questi esempi è stato Dafne Keen nei panni di X-23, poiché l'attrice è apparsa come la Mutante nel film, riprendendo il ruolo che aveva precedentemente interpretato nell'eccellente Logan.

Ora che X-23 fa ufficialmente parte del MCU, la grande domanda è dove apparirà la prossima volta. Questa è una domanda che molti si pongono a Keen, incluso ScreenRant, che ha partecipato a Fan Expo Canada e ha chiesto se possiamo aspettarci che l'eroe artigliato compaia in Avengers: Doomsday.

Keen ha commentato questo con la dura risposta di: "In realtà non ne ho idea, tipo, legittimamente, te lo giuro... Letteralmente, in questo momento, non ne ho idea. Non ho sentito".

Considerando che Avengers: Doomsday ha iniziato le riprese all'inizio di quest'anno, questo probabilmente significa che X-23 non apparirà nel film, o forse Keen sta solo facendo il timido, nello stesso modo in cui molti hanno fatto in passato con i film del MCU per evitare di rovinare l'aspetto di un personaggio emozionante...

Ti piacerebbe vedere il ritorno dell'X-23 a breve?