Dafne Keen affronta un destino macabro nel prossimo film horror Whistle
Un giovane cast affronta la propria rovina in questo film terrificante.
La gente di Elevation Pictures vuole dare il via all'anno con un film horror che sicuramente porterà a qualche notte insonne. Conosciuto come Whistle, questo film ruota attorno a un giovane cast che deve affrontare le proprie paure e superare un destino imminente, tutto dopo aver indagato su un'antica reliquia della Morte Azteca Whistle che per caso evoca il pericolo di una persona.
La trama di questo film spaventoso spiega: "Un gruppo di studenti delle superiori ignari si imbatte in un oggetto maledetto, un'antica Morte azteca Whistle. Scoprono che far esplodere il Whistle e il suono terrificante che emette evocheranno le loro future morti per darli la caccia. Con l'aumento del numero dei morti, gli amici indagano sulle origini dell'artefatto mortale in un disperato tentativo di fermare la terrificante catena di eventi che hanno messo in moto."
Whistle ha in realtà un cast piuttosto interessante, dato che a guidare la banda è X-23 stessa, Dafne Keen, supportata dalla star SophieYellowjackets Nelisse. Oltre a questo, Nick Frost appare persino come un insegnante di scuola superiore che si ritrova coinvolto nella situazione.
Whistle è in realtà disponibile in alcuni cinema in tutto il mondo al momento, ma per chi si trova nel Regno Unito in particolare, dovrete aspettare fino al 13 febbraio (venerdì 13... ooooh, inquietante) per vedere il film. Fino ad allora, non perderti il trailer di Whistle qui sotto.