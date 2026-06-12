Dagli archivi: Ecco come Eiji Aonuma ha preso in mano la serie Zelda

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Oggi, il franchise di Zelda è praticamente sinonimo di Eiji Aonuma, ma come probabilmente sapete, è stato Shigeru Miyamoto a creare la serie, e ha parlato molte volte in interviste di come i giochi siano basati sulle sue avventure d'infanzia nelle foreste intorno a Kyoto. Quando è avvenuto questo cambiamento e come è effettivamente avvenuto?

GamesRadar sta ora evidenziando una vecchia intervista del 2005 sulla rivista di videogiochi Edge, in cui Aonuma spiega che Miyamoto è rimasto colpito dal suo gioco per Super Nintendo Marvelous: Mōhitotsu no Takarajima, uscito nel 1996. È stato in parte ispirato a The Legend of Zelda: A Link to the Past, e Aonuma ha spiegato:

"Si diceva che Marvelous fosse simile a The Legend Of Zelda in termini di gameplay, e in effetti... Volevo davvero incorporare un po' di essenza di Zelda in tutto questo."

Miyamoto chiese quindi ad Aonuma se voleva lavorare a The Legend of Zelda: Ocarina of Time - offerta che lui accettò, e poi progettò i dungeon, tra le altre cose. A quanto pare, l'opera ha lasciato una forte impressione, perché successivamente è diventato regista di The Legend of Zelda: Majora's Mask (insieme a Yoshiaki Koizumi), prima di assumersi la responsabilità esclusiva della serie con The Legend of Zelda: The Wind Waker.

A proposito, il prossimo gioco di Zelda sarà un remake del primo gioco della serie di Aonuma, ovvero Ocarina of Time, annunciato solo martedì.