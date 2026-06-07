Dagli archivi: Quando un Mii aiutava la polizia a risolvere un crimine reale

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Sia Microsoft che Sony rimasero completamente colti di sorpresa quando Nintendo lanciò la Wii nel 2006, che introdusse la nuova funzione Mii, un tipo di avatar semplice che poteva essere reso sorprendentemente realistico con poco sforzo. Fu un enorme successo, portando al rilascio di innumerevoli giochi basati su Mii, e sia Microsoft che Sony adottarono infine il concetto per le loro console.

Ancora oggi, i Mii vivono, più recentemente nel neo-uscito Tomodachi Life: Living the Dream, ma possono anche essere usati per altre cose, come catturare criminali. L'account Instagram Collect ora mette in evidenza e ci ricorda una strana storia criminale del 2008 che coinvolge un incidente con fuga.

Gli investigatori hanno scelto di saltare i soliti disegni e invece usare gli strumenti Mii per ricreare il colpevole. Utilizzando questi strumenti primitivi ma efficaci, è stata creata un'immagine che è stata stampata accanto a una foto del veicolo.

E... Era abbastanza. Le persone hanno riconosciuto il colpevole e sono riuscite a identificarlo. Fu la prima volta che Nintendo fu utilizzata per risolvere un crimine, cosa che in seguito portò al caso inserito nel Guinness dei Primati.