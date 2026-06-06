Dai creatori di Camper Van: Make it Home comes Book Nook, il loro prossimo titolo così confortevole

Dopo il lancio esattamente un anno fa di Camper Van: Make it Home, il simulatore in cui personalizzavi un camper per andare in campagna, lo studio spagnolo con sede a Málaga, Malapata Studio, torna con un'altra offerta rilassata di decorazioni e personalizzazioni. Si chiama Book Nook, un gioco in cui puoi costruire il tuo piccolo Book Nook decorativo.

Poco a poco, senza fretta o sensazione di pressione, raccogli ogni pezzo e posizionalo con cura finché non senti quel soddisfacente 'clic' quando tutto si incastra. La pagina Steam è ora attiva, e Book Nook ha rilasciato una demo così puoi provarla subito. Geniale, non credi?

Per ora, è stata confermata solo la versione PC, ma sembra che altre piattaforme siano in arrivo. Restate sintonizzati se volete saperne di più!

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