Dai creatori di Camper Van: Make it Home comes Book Nook, il loro prossimo titolo così confortevole
Costruisci la libreria in miniatura dei tuoi sogni, lentamente, senza fretta, con amore.
Dopo il lancio esattamente un anno fa di Camper Van: Make it Home, il simulatore in cui personalizzavi un camper per andare in campagna, lo studio spagnolo con sede a Málaga, Malapata Studio, torna con un'altra offerta rilassata di decorazioni e personalizzazioni. Si chiama Book Nook, un gioco in cui puoi costruire il tuo piccolo Book Nook decorativo.
Poco a poco, senza fretta o sensazione di pressione, raccogli ogni pezzo e posizionalo con cura finché non senti quel soddisfacente 'clic' quando tutto si incastra. La pagina Steam è ora attiva, e Book Nook ha rilasciato una demo così puoi provarla subito. Geniale, non credi?
Per ora, è stata confermata solo la versione PC, ma sembra che altre piattaforme siano in arrivo. Restate sintonizzati se volete saperne di più!