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Wildwood
Dai creatori di Coraline arriva Wildwood, con uscita cinematografica prevista per ottobre
Sembra che ci aspetta un'altra gemma carica di emozioni di animazione stop-motion.
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In un momento in cui il cinema tradizionale trova sempre più difficile pareggiare al botteghino, i film d'animazione sembrano reggere meglio la loro posizione nei cinema. E il 23 ottobre vedremo il ritorno di uno dei migliori team di animazione, Laika Studio, con Wildwood .
Dai creatori di Coraline arriva questa commovente storia su una giovane ragazza alla ricerca del fratello, persa nei boschi, dove la realtà si mescola alle fiabe. Senza dubbio, ci attende un altro grande progetto animato, che mescola emozione con lezioni di vita e un design tanto unico quanto affascinante.
Wildwood è previsto per l'uscita mondiale il 23 ottobre 2026, e potete già dare un'occhiata al suo primo trailer qui sotto.
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