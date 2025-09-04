Dai il benvenuto a tre nuove varianti di controller per Xbox Series X

HQ

Microsoft ha fatto un lavoro di prima classe nella produzione di controller in ogni colore possibile in questa generazione, e ora ci sono di nuovo. Questa volta, non c'è solo una nuova opzione nel menu, ma ce ne sono tre.

Questa famiglia è chiamata Breaker Series ed è costituita dal controller S/X standard di Xbox Series nelle varianti di colore Heart Breaker, Ice Breaker e Storm Breaker. Tramite Xbox Wire, possiamo leggere che hanno "rivestimenti metallici su elementi traslucidi smerigliati" e ciò che sembrano avere in comune è che brillano e brillano quando li giri e li giri.

Se sei interessato a uno o più di questi, puoi come di consueto acquistarli tramite Xbox.com o presso rivenditori ben forniti a partire dal 9 settembre.