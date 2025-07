Dai una prima occhiata al gioco survival horror isometrico I Hate This Place

Lo sviluppatore Rock Square Thunder ha appena presentato un primo sguardo al gameplay del suo prossimo gioco survival horror isometrico incentrato sull'artigianato noto come I Hate This Place. Ambientato in un mondo inquietante ispirato agli anni '80, questo progetto si basa sulla serie di fumetti scritta da Kyle Starks e Arytom Topilin, che è stata pubblicata da Skybound, che sta anche aiutando a rendere questo gioco una realtà insieme a Broken Mirror Games, un'etichetta horror co-sviluppata fondata da Bloober Team.

Per coloro che si chiedonoI Hate This Place di cosa si tratti, segue il personaggio di Elena mentre combatte per sopravvivere in un mondo duro e ostile mentre viene braccata da una forza malevola che ha accidentalmente evocato insieme a un amico. Per rimanere in vita, Elena dovrà saccheggiare i dintorni alla ricerca di oggetti e risorse, scegliere in modo intelligente quali battaglie combattere e quali fuggire, evitare minacce mortali rimanendo in silenzio per assicurarsi che non possano darle la caccia con il suono e mentre raccoglie rifornimenti e armi durante il giorno per assicurarti di avere le migliori possibilità di sopravvivenza quando cala la notte.

In un comunicato stampa, veniamo informati che I Hate This Place avrà uno stile "classico survival horror basato sull'artigianato ", abbinato a un "tocco da fumetto". Ci sarà un "ciclo dinamico giorno-notte", elementi di potenziamento dell'accampamento, meccaniche di ricostruzione dell'avamposto e tutto su PC e console.

Sì, I Hate This Place verrà lanciato già nell'ultimo trimestre del 2025 (ovvero ottobre, novembre o dicembre) e verrà lanciato su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 1.

Dai un'occhiata al trailer di presentazione del gameplay qui sotto.