Dai un'occhiata a 30 secondi di nuovo gameplay da MindsEye

Ecco un nuovo sguardo ad alcuni nuovi gameplay di MindsEye, il gioco in arrivo dell'ex produttore di Grand Theft Auto Leslie Benzies. Il gioco ci porta nella futuristica città desertica di Redrock e, in questo teaser, seguiamo il personaggio principale Jacob Diaz mentre si fa strada tra gli edifici e falcia i cattivi a destra e a manca.

MindsEye promette un'azione intensa e frenetica e una narrazione altamente snella. L'obiettivo è chiaramente quello di far sembrare il gioco un blockbuster: segmenti stretti e rifiniti che continuano a spingere la storia in avanti. Resta da vedere se avrà successo o meno quando verrà lanciato il 10 giugno per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC.

Non vedi l'ora di MindsEye ?