Dai un'occhiata a Deadpool in Marvel Rivals

Ti è mancato un combattente davvero chiacchierone (o forse dovremmo dire chiacchierone?) e arrogante in Marvel Rivals ? Per fortuna, uno arriverà presto sotto forma di Deadpool. Sarà rilasciato il 16 gennaio insieme alla sesta stagione del gioco e, come si sente a dirlo, sarà un personaggio piuttosto unico.

Deadpool è un Dualista, uno Stratega e un Avanguardia - ma non tutti insieme. Può avere un solo ruolo alla volta, anche se Netease non è ancora disposto a rivelare quando e come passare da uno all'altro. Inoltre, può esserci un solo Deadpool per squadra.

Ora abbiamo un trailer per poterlo osservare più da vicino, dove lo vediamo sia brandire katana sia sparare con doppie pistole (un scenario da sogno per il ruolo di Vanguard, forse?). Guarda il video qui sotto, dove possiamo anche intravedere la nuova mappa, Museum of Contemplation.