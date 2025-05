Dai un'occhiata a dieci minuti di gioco da MindsEye

HQ

Hai voglia di un gameplay serrato e croccante dal prossimo MindsEye di Leslie Benzies? Buone notizie: abbiamo una sorpresa per il sabato per te. È trapelato un video di gameplay di dieci minuti, che mostra intense sparatorie in un magazzino, inseguimenti in auto ad alto numero di ottani attraverso una città futuristica e molti altri gustosi dettagli. La fuga di notizie proveniva originariamente da uno streamer di Twitch, poi si è diffusa su Reddit e ora si è fatta strada su YouTube. Dai un'occhiata al video qui sotto finché puoi: ci sono buone probabilità che venga rimosso presto.

MindsEye verrà lanciato il 10 giugno per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Cosa ne pensi, ti sembra liscio?