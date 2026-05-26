Dai un'occhiata a Final Fantasy XVI reinventato come titolo per Super Nintendo

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I remake probabilmente non sono mai stati così popolari come lo sono ora, ma un altro fenomeno che tende a suscitare molto interesse sono quelli noti come demake. Questi sono giochi più recenti che sono stati reinventati per le generazioni precedenti. Purtroppo, di solito sono solo concetti piuttosto che progetti finiti, ma offrono comunque una visione molto diversa dei titoli popolari.

Ora, Xvbit ha fatto il favore culturale di prendere la demo Final Fantasy XVI e trasformarla in un gioco pienamente in linea con quella che molti considerano la migliore generazione della serie: il Super Nintendo. Questo, ovviamente, significa una grafica completamente ridisegnata con poligoni reimmaginati come pixel, oltre a una colonna sonora basata su chip.

Puoi scaricarlo tu stesso su PC e provarlo tramite questo link, ma se vuoi solo provarlo, troverai qui sotto un clip di gameplay di mezz'ora. Non siamo solo noi a entusiasmarci, vero?