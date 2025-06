Dai un'occhiata a Jason Statham in visita Resident Evil 4

HQ

Abbiamo già parlato dello Youtuber eli_handle_b.wav, che si è fatto un nome grazie ai suoi deliziosi mash-up con attori famosi o personaggi cinematografici che visitano videogiochi popolari. Alcuni dei migliori sono Ace Ventura in Grand Theft Auto V, Kevin McCallister in Hitman 3 e, in particolare, la folle apparizione dell'icona di The Office Michael Scott in Mass Effect (puoi trovarli facilmente tutti su Youtube).

Ora è tornato con un'altra nuova uscita, questa volta con Resident Evil 4 per la terza volta, che è stata precedentemente visitata sia da Leslie Nielsen che da Borat. Tuttavia, questi due strambi non hanno nulla da offrire rispetto a ciò che porta la star di oggi, ovvero Jason Statham nei panni di una sorta di Chris Redfield britannico.

Certo che non volete perdervelo, date un'occhiata qui sotto e vedrete voi stessi.