Dai un'occhiata a Kumori che fa cose ninja in Ninja Gaiden: Ragebound

A febbraio, il remaster Ninja Gaiden II Black è stato annunciato e rilasciato improvvisamente durante un evento Xbox, mentre è stato anche confermato che Ninja Gaiden 4 è in fase di sviluppo e uscirà entro la fine dell'anno.

Eppure, c'è in realtà un altro Ninja Gaiden all'orizzonte, chiamato Ninja Gaiden: Ragebound. Annunciato ai The Game Awards di dicembre, è in realtà un sequel delle classiche avventure NES della fine degli anni '80.

Ora viene rivelato che il gioco presenta due protagonisti oltre al precedentemente rivelato Kenji Mozu del clan Hayabusa, ovvero Kumori. Fa parte del Black Spider Clan e in un nuovo video abbiamo la possibilità di dare un'occhiata a ciò che ha da offrire in quella che sembra essere un'avventura ninja retrò e vecchia scuola.

Ninja Gaiden: Ragebound uscirà nel terzo trimestre di quest'anno per PC, PlayStation, Switch e Xbox. Ti risponderemo quando ne sapremo di più.