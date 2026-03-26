Dai un'occhiata a Mega Man e Proto Man in Sonic Racing: Crossworlds
Mega Man è stato ora pubblicato insieme a una nuova traccia, un'auto, musica classica e Proto Man, e stasera inizierà un nuovo evento.
La settimana scorsa è stato finalmente confermato che Mega Man sarebbe stato rilasciato per Sonic Racing: Crossworlds a partire da oggi. Sappiamo dallo scorso autunno che Mega Man (che è accompagnato da Proto Man e viene anche accompagnato dalla Rush Roadstar, dal Mega Man Wily Castle Course e con nuova musica) era in arrivo, ma mancava una data di uscita.
Ora è finalmente stato rilasciato e, come previsto, arriva con nuove immagini e un trailer che mostra di cosa è capace.
Sega ha anche annunciato tramite i social media che un evento del Mega Man Festival inizierà stasera e si terrà fino al 30 marzo alle 1:00 AM BST/2:00 AM CEST. Scrivono anche: "A partire da questo Festival, World Match sarà accessibile anche durante l'evento!"