Dai un'occhiata a Pokémon Scarlet/Violet che gira a 60 fps su Nintendo Switch 2

Sappiamo da un po' che Pokémon Scarlet/Violet avrebbe sfruttato il più potente Nintendo Switch 2 attraverso un aggiornamento che migliorerà le prestazioni e la grafica. Mentre in passato abbiamo anche visto brevi frammenti di come questa patch migliorerà il gameplay, ora Nintendo ha mostrato alcuni filmati dal vivo Switch 2 e ha anche notato cosa possiamo aspettarci da Ver. 4.0.0.

Secondo la pagina di supporto di Nintendo, l'aggiornamento fa due cose fondamentali. Innanzitutto, possiamo aspettarci "Grafica: ottimizzata per il display di Nintendo Switch 2 e i televisori ad alta risoluzione per una migliore qualità dell'immagine". A questo si aggiunge "Frame rate: migliorato per movimenti più fluidi su Nintendo Switch 2".

Nintendo non ha dato alcun numero, ma sappiamo che l'obiettivo è di 60 fps per il frame rate, cosa che Nintendo ha mostrato di recente tramite la sua app Nintendo Today. Puoi vedere questo nuovo e breve trailer catturato da Serebii.net qui sotto.

