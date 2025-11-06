Dai un'occhiata a questa bellissima Chevrolet Camaro Hybrid del 1969 da 1,6 milioni di dollari

HQ

Una sorta di sacrilegio, possiamo certamente chiamare l'azienda californiana Blazin Rodz costruita da Sema, che descrivono come la "prima hypercar ibrida classica al mondo" ed è una Chevrolet Camaro SS del 1969 con trasmissione ibrida. Qui hanno combinato un V8 da 1300 cavalli con due piccoli motori elettrici dietro ogni cerchio anteriore, rendendo l'auto a quattro ruote motrici e 1600 cavalli. Il prezzo? L'assurdo cifra di 1,6 milioni di dollari.

Autoevolution scrive: L'hot rod shop ha presentato il progetto ancora senza nome prima del SEMA, ma in realtà non porterà il prodotto finito sul pavimento del Las Vegas Convention Center. Invece, i visitatori saranno trattati con un modello in scala 1:3 standard OE della Camaro, ma anche un gruppo front-end a grandezza naturale. Questo componente sarà presente alla fiera perché è dotato di un sistema di sospensioni presumibilmente rivoluzionario, che combina barre di torsione con molle pneumatiche e aste di spinta idrauliche per "adattare continuamente la rigidità e l'altezza di marcia in tempo reale". In generale, la maggior parte dei progetti mostrati al SEMA non entra in produzione e ci si aspetterebbe che qualcosa di folle come la Camaro ibrida segua lo stesso percorso. Ti sbaglieresti, dato che Blazin Rodz sta pianificando una produzione limitata basata su questo design.