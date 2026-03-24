Dai un'occhiata a questa magnifica costruzione Lego di Halo 2

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Non abbiamo ancora visto set Lego di Halo, ma in realtà ci sono diversi set Mega Bloks basati sul meraviglioso mondo del Master Chief, che, come sappiamo, possono essere combinati con i Lego (anche se i puristi lo considerano un'abominio).

Un utente di Instagram però non se ne importa nulla, e ora ha combinato Lego e Mega Bloks per costruire un diorama Halo 2, completo delle scene più importanti della seconda avventura del Master Chief. Non ha ancora finito del tutto, ma in un nuovo post potremo vedere il progetto, che può essere descritto solo come assolutamente eccezionale, con tantissimi dettagli che i fan adoreranno.

Dai un'occhiata al risultato nel post qui sotto.