Dai un'occhiata a questa spettacolare campagna The Sphere per Fallout: Stagione 2
Questa è sicuramente la palla di neve più bella che abbiamo mai visto.
Tardi questa sera (ora europea) segna la prima della seconda stagione di Fallout, dove Lucy MacLean e il Ghoul arrivano nella tana dei ladri che è New Vegas, che, dopo il disastro nucleare, è in realtà diventata ancora più decadente rispetto alla sua controparte reale.
La macchina del marketing americana è, ovviamente, in pieno svolgimento, e una delle cose più belle che abbiano ideato è una gigantesca palla di neve con scene tratte dalla serie TV. Stiamo parlando, ovviamente, del virale The Sphere a Las Vegas, che attualmente assomiglia al post su Instagram qui sotto.
Torneremo con una recensione, ovviamente.