Dai un'occhiata a questa supercar da 2127 CV dell'ex boss Pagani

Se non fosse stato per l'Alfa Romeo e per i disertori del leggendario marchio automobilistico, oggi non avremmo mai la Ferrari. Se non fosse stato per la Ferrari, non ci sarebbe mai stata una Lamborghini e se non ci fosse stata la Lamborghini, non avremmo mai avuto Pagani considerando che Horacio Pagani ha iniziato il suo viaggio lì. Giamaro è un nuovo marchio automobilistico italiano fondato da uno degli ex capi di Pagani, Giacomo Commendatore e dagli altri 22 dipendenti che lavorano alla loro prossima hypercar Krafla, quasi tutti provenienti da Pagani. Top Gear Magazine ha visitato la fabbrica per dare un'occhiata più da vicino a questa macchina da 2127 CV con un V12 quad-turbo che è costato 2,5 milioni di sterline.

