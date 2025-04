Dai un'occhiata a queste immagini del gioco cancellato Mario Land per Virtual Boy

HQ

Il Virtual Boy, una console che Nintendo probabilmente preferirebbe dimenticare, è tanto affascinante quanto oscura. Un fallimento commerciale si precipitò sul mercato nonostante le proteste del suo creatore, Gunpei Yokoi, e intendeva colmare il divario tra la generazione a 16 bit e il Nintendo 64, noto all'epoca come Project Reality.

In totale, sono stati rilasciati solo 22 giochi per il Virtual Boy prima che Nintendo decidesse di staccare la spina alla console, che è durata solo un anno sugli scaffali dei negozi statunitensi prima di scomparire completamente. La situazione era ancora peggiore in Giappone, dove il Virtual Boy è stato interrotto dopo soli sei mesi. Un vero e proprio disastro che, tuttavia, continua a vivere tra gli appassionati di giochi retrò.

A causa della sua durata assurdamente breve, un certo numero di giochi non è mai stato rilasciato prima che la console fosse ritirata. Uno di questi, a lungo considerato "media perduti", è VB Mario Land. Un gioco che non ha mai ricevuto un titolo ufficiale ed è stato mostrato alla stampa solo durante il CES invernale del gennaio 1995.

Ai visitatori non è stato permesso di provarlo, invece, l'unica cosa mostrata è stata una demo del primo livello su un certo numero di televisori widescreen. Le poche immagini del gioco che esistevano sono scomparse da tempo. Cioè, fino ad ora. All'interno dei vecchi cataloghi di AOL scovati da The Internet Archive, è stata fatta una scoperta inaspettata: immagini ad alta risoluzione, apparentemente ufficiali, di Virtual Mario Land, un tempo distribuite dalla stessa Nintendo. Dai un'occhiata tu stesso qui sotto.

Hai mai provato il Virtual Boy? Cosa ne pensi della console?