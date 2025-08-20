Dai un'occhiata a queste nuove immagini da Call of Duty: Black Ops 7

HQ

Ieri sera, è uscito l'attesissimo trailer di Call of Duty: Black Ops 7, confermando ciò che le fughe di notizie avevano già accennato: il prossimo titolo di Treyarch porta la serie nel futuro. I giocatori brandiranno armi laser contro i robot, insieme a una serie di altre tecnologie futuristiche, mentre l'azione si sposta nell'anno 2035.

Secondo Treyarch, Black Ops 7 offrirà "la storia di Black Ops più strabiliante fino ad oggi". La narrazione si svolge più di 40 anni dopo gli eventi di Black Ops 6, segnando la prima volta che la serie ha avuto voci back-to-back sotto la bandiera di Black Ops. La storia vede David Mason e la sua squadra affrontare un nemico manipolatore che usa la paura come arma come strumento di controllo finale.

Il gioco presenterà anche una vera e propria campagna cooperativa, che consentirà ai giocatori di affrontare le missioni da soli o con gli amici, oltre al ritorno del multiplayer competitivo caratteristico del franchise, completo di mappe nuove di zecca e armi del prossimo futuro. E, naturalmente, nessuna Black Ops sarebbe completa senza gli zombi, questa volta portando i giocatori più a fondo nella trama dell'etere oscuro in un nuovo capitolo a turni.