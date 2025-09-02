Dai un'occhiata a questo approfondimento su tutte le novità di NHL 26 Ultimate Team

HQ

Proprio come nella serie FIFA e EA Sports FC, Ultimate Team è disponibile nei giochi NHL di EA, dove è anche molto popolare. La premiere del gioco è il 12 settembre (il 5 settembre per coloro che hanno acquistato la versione premium) e EA ha ovviamente aggiunto diverse nuove funzionalità a Ultimate Team.

Ora hanno pubblicato un video che illustra i nuovi elementi che ci aspettano in NHL 26 e scrivono che l'edizione di quest'anno offre "un'esperienza più dinamica, flessibile e gratificante sia per i veterani dell'hockey dedicati che per i principianti".

Dai un'occhiata all'enorme video Hockey Ultimate Team Deep Dive qui sotto.