Dai un'occhiata a questo bellissimo design Porsche 919
Sono passati più di 12 anni da quando l'hypercar 918 è arrivata sulle strade e non abbiamo ancora un sequel di quell'auto...
Sono passati ormai più di 12 anni da quando Porsche ha scatenato la hypercar 918, parte del "Sacro Trio" di auto killer che comprendeva anche la Mclaren P1 e la Ferrari LaFerrari. Da allora, Porsche non ha più scelto di fare un successore, nonostante il fatto che McLaren, Lamborghini e soprattutto Ferrari abbiano vomitato molte alternative nel frattempo.
Porsche ha sofferto di un calo delle vendite negli ultimi anni, in generale, e le sue auto elettriche sono completamente fallite in termini di vendite, il che si dice sia uno dei motivi per cui la concept car Mission-X non è mai stata costruita. Ora, però, lo studio di design Ugur Sahinha elaborato come potrebbe essere una 919, se diventasse realtà, e si tratta ovviamente di un'auto da sogno che conserva gli elementi di base e le forme più importanti della 918 e modernizza il resto.