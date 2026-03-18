Dai un'occhiata a questo clip trapelato dal servizio fotografico di Tomb Raider

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Come tutti sappiamo, la prossima persona ad avere l'onore di interpretare Lara Croft in un adattamento cinematografico di Tomb Raider è la star britannica di Game of Thrones Sophie Turner. Questo sarà presente in una nuova serie TV che andrà in onda su Amazon Prime Video.

Finora non abbiamo visto quasi nulla di ufficiale a parte un'immagine promozionale, ma ora filmati del servizio sono trapeli online tramite il Daily Mail. Qui vediamo una sequenza d'azione in cui Lara, armata di doppie pistole, spara verso quello che sembra un antico edificio in pietra - dopo di che lancia una sorta di granata attraverso una delle sue finestre.

Non sappiamo esattamente dove si inserisca questa sequenza nella serie TV, ma l'account Bluesky Infinity Tomb Raider condivide tutti i filmati video e una serie di immagini che potete vedere qui sotto. Non sappiamo quando la serie debutterà, ma considerando che non è ancora finita e ha bisogno di post-produzione, probabilmente non dovremmo trattenere il respiro che avvenga quest'anno.