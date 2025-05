Dai un'occhiata a questo documentario su uno dei più importanti veterani Nintendo di tutti i tempi

HQ

Per coloro che vogliono acquisire una maggiore comprensione del mondo dei giochi, spesso si tratta di guardare indietro alle persone e agli eventi che hanno plasmato l'industria in ciò che abbiamo oggi. Una persona che ha davvero lasciato il segno è la leggenda Nintendo Gunpei Yokoi, il creatore di molte cose che oggi diamo per scontate.

Ciò include, non da ultimo, il D-pad, Game & Watch e Game Boy, oltre a serie di giochi come Kid Icarus e Metroid. Purtroppo, ha anche progettato il disastro Virtual Boy, che alla fine lo ha portato a lasciare l'azienda nel 1996 e a morire tragicamente in un incidente d'auto l'anno successivo.

Uno dei migliori creatori di documentari sui giochi online è DidYouKnowGaming, che abbiamo menzionato alcune volte in precedenza, e ora si sono superati. Il loro ultimo documentario è appena uscito, ed è tutto su Yokoi, e si chiama Gunpei Yokoi's Life Story: The Man Who Made Nintendo.

Dai un'occhiata su Youtube qui sotto. Offre sia dolci fatti retrò che interessanti che aiutano a spiegare i suoi incredibili contributi al nostro amato hobby.