Dai un'occhiata a questo fantastico smartwatch di Mega Man

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Cerchi un nuovo smartwatch e ti chiedo se optare per un nuovo modello Android, provare l'opzione Apple o magari qualcos'altro del tutto? Beh, abbiamo un ottimo consiglio per te, perché My Play Watch sta per lanciare un orologio di Mega Man 2.

Mega Man: Il mio Play Watch viene fornito in una scatola davvero elegante che contiene l'orologio, due cinghie e qualche altro accessorio - e ovviamente puoi giocare a Mega Man 2 su di esso. Mega Man attraversa i livelli da solo, e il tuo compito è saltare e sparare toccando lo schermo.

Oltre a essere incredibilmente bello, indicare l'orologio e offrire gameplay, l'orologio offre anche altre funzioni come "misurazione del tempo e monitoraggio della forma fisica, che permette agli utenti di monitorare passi, battito cardiaco e calorie durante la giornata." I menu dell'orologio sono pieni di design di Mega Man, con personaggi di Mega Man 2, pixel art e temi che i fan adoreranno.

Questa bellezza sarà lanciata il 16 giugno a 79,99 dollari - dove sarà disponibile negli Stati Uniti su GameStop, anche se non è ancora stata confermata una versione europea. Guarda questo gioiello nelle immagini qui sotto, abbastanza da farti desiderare uno parecchio, vero?