Dai un'occhiata a questo fantastico spot pubblicitario giapponese per PlayStation

Di tanto in tanto, vediamo campagne pubblicitarie davvero interessanti che ci fanno fermare e vederle come esperienze piuttosto che come qualcosa di invadente progettato per vendere cose. Ed è in questa categoria che ora troviamo un annuncio PlayStation attualmente in corso in Giappone che è così buono che vogliamo condividerlo con voi.

Presenta un lottatore di sumo gigantesco e soprannaturale che ferma un treno a JR Ryogoku Station a Tokyo. Dai un'occhiata al post Threads qui sotto per vedere come appare il posto.

A proposito di Giappone e PlayStation, vi ricordiamo anche che domani sera Sony ospiterà un evento dedicato al Giappone e all'Asia, di cui potete leggere di più qui.