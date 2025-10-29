Dai un'occhiata a questo Infinity-SUV con un motore GT-R all'interno

HQ

Proprio come abbiamo scritto ieri quando abbiamo riferito sul Land Cruiser modificato di prova di Toyota, lo spettacolo americano SEMA è proprio dietro l'angolo e, naturalmente, ci sono molte più case automobilistiche di Toyota che si sono sintonizzate e saranno in mostra con una divertente costruzione personalizzata. Uno di questi è Infinuity, di proprietà di Nissan, che ora mostra la QX80 R-Spec, che è il loro SUV di punta più lussuoso che ora ha ricevuto un motore VR38 da una Nissan GT-R (R35) Nismo, il che significa un V6 da 3,8 litri con doppio turbo e quasi 1000 cavalli.

"La QX80 R-Spec svela l'ammiraglia di lusso di INFINITI e fa una dichiarazione adrenalinica su come la QX80 - già equipaggiata con i più alti standard di potenza della sua categoria - possa andare ancora oltre. R-Spec è uno studio senza esclusione di colpi sulla potenza combinata con il lusso. La versione INFINITI QX80 R-Spec è dotata di un V6 biturbo da 3,8 litri di origine GT-R che ha ricevuto ampie modifiche per essere in grado di erogare 1.000 cavalli, con turbocompressori personalizzati, intercooler, collettori di scarico e un sistema di alimentazione aggiornato.