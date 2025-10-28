Dai un'occhiata a questo Land Cruiser restaurato

HQ

Sema 2025 si svolgerà il mese prossimo e considerando che è il più grande salone automobilistico annuale al mondo per veicoli modificati, non è ovviamente un segreto che vedremo un sacco di restomod. Uno di questi è stato in realtà costruito dalla stessa Toyota ed è un super classico e bellissimo Land Cruiser FJ60 a cui è stata data una trasmissione moderna e un motore da una Tundra del 2024. Si tratta di un V6 da 3,4 litri con 394 cavalli e 650 newton metri di coppia. Maggiori informazioni su questa deliziosa build durante il Sema a Las Vegas.

"Il Turbo Trail Cruiser vuole mostrare cosa succede quando la moderna tecnologia ad alte prestazioni di Toyota viene integrata in uno dei nostri classici più iconici. È un approccio hot-rod con il DNA Toyota: potenza, guidabilità e affidabilità in un pacchetto che sembra ancora fedele al Land Cruiser originale. Per i fan di Toyota, il Turbo Trail Cruiser non è solo potenza. Si tratta di preservare il carattere di un veicolo che gli appassionati amano, mostrando al contempo come la tecnologia Toyota possa elevare l'esperienza di guida. Si tratta di un concept costruito, ma dimostra la passione che condividiamo con i nostri clienti per mantenere vivi questi classici in modi nuovi ed entusiasmanti".