Dai un'occhiata a questo nuovo collezionabile Final Fantasy carino

HQ

Se sei stato in Giappone, saprai bene della loro fascinazione per il cosiddetto gacha, una sorta di lotteria con circa 5-10 premi a tema diversi dove, a un prezzo modesto, ricevi un oggetto, ma non sai quale. Li puoi trovare ovunque, incluso al Nintendo Museum di Kyoto, dove puoi acquistare scatole di portachiavi controller senza sapere quale prenderai.

Anche Square Enix adotta spesso questo concetto, e ora ci ricominciano con un divertente oggetto da collezione. Consiste in sei mini televisori (non funzionanti) ciascuno con uno schermo di uno dei primi sei giochi di Final Fantasy. Sono inoltre dotati di un pulsante che suona una classica melodia di Final Fantasy.

Ovviamente, non puoi scegliere quale Mini Melody TV prendere, dato che vengono spediti a caso. Se ne vuoi ancora uno o più (bisogna prenderli tutti!), puoi leggere di più e ordinare dal negozio online di Square Enix, e non perderti il video qui sotto.