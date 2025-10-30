Dai un'occhiata a questo simpatico veicolo elettrico di Honda
A quanto pare, il Japan Mobility Show 2025 ha un sacco di concetti di veicoli elettrici da mostrarci...
Durante il Japan Mobility Show 2025 in corso, vengono mostrati molti concept di auto più o meno interessanti e, sebbene molti di essi siano, a mio parere, auto elettriche apparentemente prive di identità che sembrano tutte essere copie di altre auto elettriche, Honda è apparsa con una piccola cosa carina simile a una Honda E sotto forma di concept cart Super-One. Non sappiamo nulla di più su di esso se non che è super compatto ma molto spazioso e carino.
Dal comunicato stampa ufficiale di Honda: "Con il grande concept definito come "e: Dash BOOSTER", il prototipo Super-ONE è stato sviluppato come un veicolo elettrico compatto progettato per trasformare la mobilità quotidiana in un'esperienza emozionante ed edificante, adottando una varietà di caratteristiche che rendono l'esperienza a bordo del veicolo più piacevole per i clienti. Il nome "Super-ONE" rappresenta l'aspirazione di Honda di creare un veicolo che trascenda le norme e gli standard convenzionali ("super") e offra un valore unico per il cliente solo per Honda ("one and only").
Oltre alle eccellenti prestazioni ambientali e all'usabilità per l'uso quotidiano, per il prototipo Super-ONE sono state perseguite le caratteristiche di "divertimento di guida" uniche di Honda. Aggiungendo caratteristiche progettate per stimolare tutti i sensi del guidatore alla "gioia di guidare" realizzata dalla guida sportiva che solo i piccoli veicoli elettrici possono raggiungere, il prototipo Super-ONE offre ai clienti un'esperienza di guida emozionante ed edificante. Sfruttando la piattaforma leggera avanzata per i modelli della Serie N, il prototipo Super-ONE realizza una guida sportiva e agile. Inoltre, la sua ampia posizione con battistrada esteso, realizzata da parafanghi blister ben svasati, consente un'esperienza di guida stabile e dinamica.
Inoltre, la modalità Boost, sviluppata in esclusiva per questo modello, aumenta la potenza erogata per consentire al propulsore di sprigionare appieno il suo potenziale prestazionale, sincronizzando anche la trasmissione simulata a 7 marce e il sistema Active Sound Control per generare un suono potente del motore e una sensazione di cambio marcia nitida, come se si guidasse un veicolo a motore con una tradizionale trasmissione multimarcia. In modalità Boost, il prototipo Super-ONE stimola i sensi del guidatore, compresi quelli visivi e uditivi, nonché una sensazione tattile di accelerazione e vibrazione, offrendo un'esperienza di guida EV edificante".