Dai un'occhiata a questo simpatico veicolo elettrico di Honda

Durante il Japan Mobility Show 2025 in corso, vengono mostrati molti concept di auto più o meno interessanti e, sebbene molti di essi siano, a mio parere, auto elettriche apparentemente prive di identità che sembrano tutte essere copie di altre auto elettriche, Honda è apparsa con una piccola cosa carina simile a una Honda E sotto forma di concept cart Super-One. Non sappiamo nulla di più su di esso se non che è super compatto ma molto spazioso e carino.

Dal comunicato stampa ufficiale di Honda: "Con il grande concept definito come "e: Dash BOOSTER", il prototipo Super-ONE è stato sviluppato come un veicolo elettrico compatto progettato per trasformare la mobilità quotidiana in un'esperienza emozionante ed edificante, adottando una varietà di caratteristiche che rendono l'esperienza a bordo del veicolo più piacevole per i clienti. Il nome "Super-ONE" rappresenta l'aspirazione di Honda di creare un veicolo che trascenda le norme e gli standard convenzionali ("super") e offra un valore unico per il cliente solo per Honda ("one and only").

Oltre alle eccellenti prestazioni ambientali e all'usabilità per l'uso quotidiano, per il prototipo Super-ONE sono state perseguite le caratteristiche di "divertimento di guida" uniche di Honda. Aggiungendo caratteristiche progettate per stimolare tutti i sensi del guidatore alla "gioia di guidare" realizzata dalla guida sportiva che solo i piccoli veicoli elettrici possono raggiungere, il prototipo Super-ONE offre ai clienti un'esperienza di guida emozionante ed edificante. Sfruttando la piattaforma leggera avanzata per i modelli della Serie N, il prototipo Super-ONE realizza una guida sportiva e agile. Inoltre, la sua ampia posizione con battistrada esteso, realizzata da parafanghi blister ben svasati, consente un'esperienza di guida stabile e dinamica.

Inoltre, la modalità Boost, sviluppata in esclusiva per questo modello, aumenta la potenza erogata per consentire al propulsore di sprigionare appieno il suo potenziale prestazionale, sincronizzando anche la trasmissione simulata a 7 marce e il sistema Active Sound Control per generare un suono potente del motore e una sensazione di cambio marcia nitida, come se si guidasse un veicolo a motore con una tradizionale trasmissione multimarcia. In modalità Boost, il prototipo Super-ONE stimola i sensi del guidatore, compresi quelli visivi e uditivi, nonché una sensazione tattile di accelerazione e vibrazione, offrendo un'esperienza di guida EV edificante".