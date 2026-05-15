Dai un'occhiata a Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance e altri ancora in The Batman - Part II

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The Batman - Part II non uscirà prima di un anno e mezzo, eppure sembra che potremmo essere sul punto di avere il nostro primo teaser a breve. Negli ultimi giorni, il regista Matt Reeves ha raccolto riprese su Twitter/X, mostrando alcune delle star del film e le atlete di Gotham.

Durante la scorsa notte, o ieri sera se siete dall'altra parte dell'oceano, Reeves ha mostrato GIF di una ripresa di Sebastian Stan, Scarlett Johansson, Charles Dance, Brian Tyree Henry e altri, confermando ufficialmente il loro coinvolgimento nel film dopo mesi di speculazioni. Reeves non ha messo una didascalia che ci dicesse chi avrebbe interpretato chi, ma la teoria attuale è che Stan interpreterà Harvey Dent, con Charles Dance nel ruolo del padre e Johansson potenzialmente nella moglie.













Tuttavia, non siamo sicuri al 100% di nulla riguardo a The Batman - Part II, e probabilmente non lo saremo finché il film non avrà più successo in un vero trailer. Con ancora tanto tempo da uscire, sarebbe interessante vedere quale trailer Reeves riuscirà a mettere insieme con le riprese finora. D'altra parte, potrebbe essere un po' presto per dare il via all'hype per il film.

The Batman - Part II uscirà nelle sale il 1° ottobre 2027.