Dai un'occhiata a Soldier Boy e al nuovo spin-off di Supes in The Boys Vought Rising

Se sei triste per l'imminente fine di The Boys il prossimo anno, non temere, poiché Amazon Prime non lascerà presto andare la sua gallina dalle uova d'oro, come dimostrano le ultime immagini per il prossimo spin-off Vought Rising.

A differenza di Gen V, che sembra avere legami diretti con la trama di The Boys, Vought Rising riporta l'orologio agli anni '50 in un'era post-seconda guerra mondiale per Supes. Eric Kripke, lo showrunner di The Boys, ha condiviso le prime immagini di Soldier Boy, Private Angel, Bombsight e Torpedo in costume sui social media, e si possono vedere i disegni degli anni '50 nelle tute.

Anche Aya Cash, che interpreta Stormfront, avrà una grande presenza nello show, ma il suo costume non è stato ancora rivelato. Al fianco di Jensen Ackles che interpreta Soldier Boy, avremo Mason Dye nei panni di Bombsight, Will Hochman nei panni di Torpedo ed Elizabeth Posey nei panni del soldato Angel.

Dai un'occhiata alle immagini qui sotto: