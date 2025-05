Dai un'occhiata a Spider-Noir nelle nuove immagini e nel teaser

Abbiamo il nostro primo sguardo ufficiale alla serie Spider-Noir in arrivo su Amazon. Se non lo sai, è un adattamento live-action del personaggio Spider-Noir, una versione di Spider-Man che picchia i criminali e risolve casi nella New York degli anni '30.

Il teaser trailer, che puoi vedere qui sotto, indica una data di uscita del 2026 e ci dà un brevissimo assaggio di come sarà la serie quando verrà lanciata. Sarà disponibile sia a colori che in bianco e nero, quindi sta allo spettatore decidere come desidera immergersi.

Con il ritardo di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, questa sarà la nostra più grande dose di Spider-Noir fino all'uscita del film, portando il personaggio dal bizzarro mondo dell'animazione a un look live-action più grintoso. La sinossi dello spettacolo recita come segue:

"Spider-Noir è una serie live-action basata sul fumetto Marvel Spider-Man Noir. Spider-Noir racconta la storia di un investigatore privato (Cage) nella New York degli anni '30, che è costretto a confrontarsi con la sua vita passata come l'unico e solo supereroe della città.

Dai un'occhiata al trailer qui sotto: