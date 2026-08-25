Dai un'occhiata a Stellar Blade: Complete Edition per Switch 2

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Dopo che i giocatori PC e PlayStation hanno avuto l'opportunità di vivere le avventure di Eve in Stellar Blade, i possessori di Switch 2 potranno aspettarsi di fare lo stesso questo autunno quando Stellar Blade: Complete Edition uscirà. Presenta anche alcuni elementi unici che sfruttano ciò che la piattaforma ha da offrire.

Se sei interessato a questa versione e vuoi scoprire di cosa si tratta, è appena stato rilasciato un nuovo trailer, con gameplay, azione sopra le righe, clip veloci e qualche lavoro di ripresa che potrebbe significare che non dovresti guardare questo video al lavoro. Dai un'occhiata qui sotto e, se vuoi leggere di più su Stellar Blade, puoi trovare la nostra recensione dell'originale qui.