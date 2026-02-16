Dai un'occhiata a tutti i nuovi poster dei personaggi da The Super Mario Galaxy Movie

HQ

Non è uno scherzo del pesce d'aprile, The Super Mario Galaxy Movie debutta il 1° aprile. Oggi mancano esattamente un mese e mezzo prima di poterci ambientare nell'oscurità del cinema per vedere come il concetto Galaxy si tradurrà sul grande schermo, e abbiamo le visite sia di Rosalina che di Yoshi da aspettarci.

Inoltre, possiamo essere certi che Bowser farà le sue solite marachelle. Ora abbiamo un assaggio di tutto questo e altro ancora nei nuovi poster dei personaggi dei film. Sono pieni di fan service e piccoli piaceri come amici e nemici più oscuri, e ci offrono anche uno sguardo sui luoghi in cui si svolgerà l'avventura. Scopriteli tutti qui sotto e non dimenticate di prenotare i biglietti del cinema.