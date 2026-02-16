Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
news
The Super Mario Galaxy Movie

Dai un'occhiata a tutti i nuovi poster dei personaggi da The Super Mario Galaxy Movie

Vediamo anche il T-Rex di Super Mario Odyssey, le Piantas di Super Mario Sunshine e i pinguini di Super Mario 64.

HQ

Non è uno scherzo del pesce d'aprile, The Super Mario Galaxy Movie debutta il 1° aprile. Oggi mancano esattamente un mese e mezzo prima di poterci ambientare nell'oscurità del cinema per vedere come il concetto Galaxy si tradurrà sul grande schermo, e abbiamo le visite sia di Rosalina che di Yoshi da aspettarci.

Inoltre, possiamo essere certi che Bowser farà le sue solite marachelle. Ora abbiamo un assaggio di tutto questo e altro ancora nei nuovi poster dei personaggi dei film. Sono pieni di fan service e piccoli piaceri come amici e nemici più oscuri, e ci offrono anche uno sguardo sui luoghi in cui si svolgerà l'avventura. Scopriteli tutti qui sotto e non dimenticate di prenotare i biglietti del cinema.

The Super Mario Galaxy Movie
The Super Mario Galaxy MovieThe Super Mario Galaxy Movie
The Super Mario Galaxy MovieThe Super Mario Galaxy Movie
The Super Mario Galaxy MovieThe Super Mario Galaxy Movie

Testi correlati



Caricamento del prossimo contenuto