Dai un'occhiata a un nuovo spot TV per Supergirl

In realtà mancano meno di sei mesi alla prima Supergirl , e recentemente abbiamo potuto vedere sia il primo poster che il primo trailer. Il film è basato sul celebre fumetto Woman of Tomorrow e ci permette di seguire una Kara Zor-El leggermente meno disciplinata mentre affronta sia i propri problemi sia una vendetta tradizionale e diretta.

Oltre a Milly Alcock nel ruolo di Supergirl, possiamo anche aspettarci di vedere Jason Momoa nei panni di Lobo, e David Corenswet è già stato confermato come Superman.

Se siete impazienti di vedere il film, ora possiamo dirvi che uno spot televisivo cinese è apparso sui social media, permettendoci di vedere un paio di inquadrature mai viste prima. Lo puoi trovare nel post Threads qui sotto.