Dai un'occhiata a un nuovo trailer e a una serie di screenshot da Echo Generation 2

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Se avete giocato all'incredibilmente elegante Echo Generation quando è uscito cinque anni fa, probabilmente capirete perché siamo così entusiasti che un sequel stia arrivando. Altrimenti, la nostra recensione potrebbe darvi un indizio. In essa, abbiamo scritto, tra le altre cose, che "se amate la cultura pop come The Goonies, E.T. o Stranger Things, questo è altamente consigliato. Il fatto che vi venga inserito quello che potrebbe essere il miglior design e horror dell'anno è solo un bonus."

In Echo Generation 2, interpretiamo Jack, che ha avuto la sfortuna di rimanere bloccato in una dimensione sconosciuta durante una vacanza in famiglia. Ovviamente, vuole tornare a casa e, insieme alla sua squadra, l'avventura può iniziare. In un nuovo trailer mostrato durante il id@Xbox Showcase giovedì sera, abbiamo appreso che il gioco uscirà su PC e Xbox Series S/X (inclusa anche con Game Pass) il 27 maggio - di cui abbiamo scritto (incluso un nuovo trailer).

Ora abbiamo anche un trailer della data di uscita che offre una buona panoramica del gameplay, e abbiamo anche sette nuovi screenshot da condividere con voi.