Dai un'occhiata a un sacco di gameplay da Castlevania: Belmont's Curse

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Non era solo Sony ad avere un evento da offrire giovedì; Konami aveva anche dato il massimo nell'intrattenimento. Come promesso in precedenza, hanno presentato Castlevania: Belmont's Curse, che uscirà il 15 ottobre per PC, PlayStation 5, Switch e Xbox Series S/X.

Ed è stato sicuramente un video che vale la pena vedere. Non solo ha mostrato chiaramente che abbiamo un successore spirituale di Castlevania: Symphony of the Night in arrivo e tanto gameplay, ma avevano anche ambientato tutto su una versione classica di Bloody Tears.

In breve, dai un'occhiata qui sotto e assicurati di non risparmiare sul volume, perché come tutti sappiamo, Bloody Tears diventa sempre più forte lo suoni.