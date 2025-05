Dai un'occhiata a una traccia Sonic Racing: Crossworlds basata su Sonic Unleashed

HQ

Si parla molto di Mario Kart World in questo momento, per ovvie ragioni. Tuttavia, non è l'unico promettente gioco di kart in uscita quest'anno, abbiamo anche Sonic Racing: Crossworlds. Non ha ancora una data di uscita confermata, ma ci sono molte indicazioni che sia in arrivo in un futuro non troppo lontano (tra le altre cose, il gioco è stato classificato per età in Australia).

Un altro segno è che i numerosi canali di social media del gioco stanno iniziando a condividere informazioni e video, e un esempio di ciò viene da Bluesky, che ora ha rivelato qualcosa che renderà felici molti Sonic Unleashed fan. Si tratta di una delle tante località in cui gareggeremo nel gioco, vale a dire Windmill Isle da Apotos.

Se ti stai chiedendo come i suoi vicoli stretti e le sue isole si traducano in corse veloci, dai un'occhiata alla clip di 20 secondi qui sotto.