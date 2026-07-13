Dai un'occhiata a uno dei collezionabili di Sonic più fighi di sempre

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Sono sicuro che nessuno si sia perso il fatto che il riccio più veloce e adorabile del mondo dei videogiochi ha compiuto 35 anni il mese scorso (cosa che abbiamo festeggiato con un articolo tributo). Sega e Sonic Team stanno segnando l'occasione in vari modi con una gamma di merchandising, pubblicità e altro ancora – un esempio concreto è una statuina di First 4 Figures.

Sono conosciuti per le loro creazioni stilizzate e un po' più esclusive, e ci chiedeamo se stiano davvero consegnando il collezionabile Sonic più figo di sempre. Stiamo parlando di un pezzo davvero enorme (guarda l'immagine qui sotto) completo di Chaos Emeralds. Non abbiamo ancora dettagli precisi o una data di uscita, ma i preordini iniziano il 21 luglio e probabilmente scopriremo di più allora.

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