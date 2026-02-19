Dai un'occhiata ad alcune pubblicità molto giapponesi per Pokémon Pokopia

HQ

Tra esattamente due settimane, Pokémon Pokopia debutterà, offrendoci un'avventura di mostri tascabili leggermente diversa da quella a cui siamo abituati. Invece, possiamo aspettarci un setup più simile a Animal Crossing, e recentemente abbiamo avuto l'opportunità di provarlo. Puoi leggere cosa pensiamo del gioco in base al tempo trascorso con esso nella nostra anteprima qui.

Ma con così poco tempo rimasto, il marketing è naturalmente entrato in pieno ritmo, soprattutto in Giappone. E questo è emozionante, ovviamente, perché la pubblicità giapponese è un capitolo a sé stante, spesso completo di loop musicali impossibili da togliersi dalla testa. Le pubblicità Pokémon Pokopia non fanno eccezione, e grazie a GoNintendo ora possiamo provarle tutte.

