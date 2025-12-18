Dai un'occhiata ad alcuni dei più di 20 titoli Mega Drive previsti per il 2026

HQ

L'ultima console Mega Drive prodotta da Sega uscì dalla linea di produzione nel 1997, con un totale di 31 milioni di console vendute (paragonabile all'Atari 2600 e al Nintendo 64). A questo seguì il fallimento del Saturn e successivamente del Dreamcast, che significò che Sega uscì definitivamente dall'industria hardware.

Ma i fan non hanno dimenticato il Mega Drive, o Genesis come veniva chiamato negli Stati Uniti. Al contrario, la console continua a essere amata e, grazie a eccellenti strumenti di sviluppo, è da tempo una delle preferite tra i produttori di homebrewer. Molti giochi interessanti e sorprendentemente sontuosi vengono pubblicati regolarmente, e spesso possono essere acquistati su una cartuccia completamente funzionante, completa di manuale di istruzioni e custodia.

Il 2026 non sembra che farà eccezione, anzi tutt'altro. In effetti, ci sono tantissimi ottimi giochi in cantiere, e il canale YouTube retrò Just Jamie Retro Realm ha ora elencato oltre 20 giochi Mega Drive che usciranno il prossimo anno. Guarda il video qui sotto. Alcuni sono versioni Mega Drive di titoli già esistenti in altri formati, altri sono creazioni dei fan basate su marchi noti, mentre altri sono giochi davvero interessanti e completamente nuovi. Non dimenticare Earthion MD (salta al 21:04), Phantom Gear (24:10) e Shadow Gangs Zero (29:29), tra gli altri.